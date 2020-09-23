Санкт-Петербург, , 08:37 — REGNUM На автопредприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, открытого в сентябре 2010 года, южнокорейская компания Hyundai создаст юбилейную спецсерию модели Solaris — «10 лет». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что именно седан Solaris стал первой массовой моделью, которая сошла с конвейера российского завода Hyundai Motor. Производство первых юбилейных Solaris стартует в конце октября нынешнего года.

Спецсерия Solaris «10 лет» будет выпущена ограниченным тиражом в 4,5 тыс. автомобилей. Модель будет изготовлена в двух комплектациях: Active Plus и Comfort.

Автопроизводители укомплектуют спецверсию Solaris двигателем объёмом 1,4 л. Также в линейке моторов будет доступен агрегат на 1,6 л. Оба движка сочетаются с шестискоростной «механикой» либо с «автоматом».

В комплектацию Active Plus входят: хромированная радиаторная решётка, диски из лёгкого сплава на 15 дюймов, а также дисковые тормоза на задних колёсах. Кроме того, в авто этой модификации есть опция регулировки рулевой колонки по вылету, USB для задних пассажиров и центральный подлокотник.

Комплектация Comfort юбилейного автомобиля включает в себя светодиодные дневные ходовые огни, а также противотуманки и светодиодные фонари со статичной подсветкой поворотов. В оснащении машины предусмотрены такие опции, как парктроник, датчик света и система климат-контроля.

Ранее директор по производству «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак заявил, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге в 2020 году может снизить объемы производства до 15% по сравнению с прошлым годом.

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