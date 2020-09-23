Пало-Альто, США, , 05:04 — REGNUM Беспилотные автомобили Tesla стоимостью $25 тысяч появятся на рынке через три года, заявил глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе выступления на встрече с акционерами, сообщает газета The New York Post.

Эта цена почти на $13 тысяч долларов меньше, чем стоимость самой бюджетной существующей модели автомобиля Tesla — седана Model 3, который продается за $37 990.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Илон Маск протестировал электрокар Volkswagen I.D.3 в аэропорту города Брауншвейга в Германии.

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