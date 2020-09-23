Пекин, , 03:25 — REGNUM Власти Пекина планируют создать пилотную зону беспилотного вождения с применением облачных технологий до конца года в качестве важного шага к развитию «умных» транспортных сетей в столице, сообщает 22 сентября агентство Синьхуа.

Пилотная зона будет расположена в Пекинском экономико-технологической зоне развития, также известной как E-Town, будет занимать площадь более 60 кв. км. На ней будут проложены «умные дороги», по которым будут ездить «умные машины». При этом, в зоне будут действовать надежные сети связи и точные карты, сообщил представитель администрации E-Town Кун Лэй.

Зона будет пригодна для движения по ней беспилотных автомобилей уровня автоматизации L4 и выше. Также на ней в испытательном режиме будут передвигаться автомобили и более низкой степени автоматизации. Внедрят также в зоне и приложения интернета вещей, отметил Кун во время Чжунгуаньцуньского форума — 2020.

Уровень автоматизации L4 подразумевает отсутствие надзора за транспортным средством со стороны человека, в то время как уровни автоматизации вроде L3 только в определенных условиях позволяют водителям убирать руки с рулевого колеса или отводить глаза от дороги при низких скоростях движения.