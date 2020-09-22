Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована из-за риска столкновения с космическим мусором. Об этом вечером 22 сентября сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

«Диспетчеры Центра управления полётами в Хьюстоне при содействии Космического командования США отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который должен пройти в пределах нескольких километров от станции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, манёвр уклонения планируется провести с помощью российского корабля «Прогресс», который в настоящее время пристыкован к модулю «Звезда».

"В целях повышенной меры предосторожности экипаж 63-й экспедиции переместится на космический корабль «Союз» до тех пор, пока обломки не проследуют мимо станции», — отметили в NASA.

Сообщается, что манёвр запланирован на 0:19 мск, максимальное сближение объекта с МКС ожидается в 1:21 мск.

Напомним, на борту Международной космической станции в настоящее время находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.