Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Американская компания SpaceX планирует на 27 сентября новую попытку запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon с 60 мини-спутниками глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщает 22 сентября специализированный сайт Spaceflight Now.

Ранее был отменен запуск, запланированный на 17 сентября. Причиной отмены стала непогода в Атлантике.

Новая попытка должна быть предпринята 27 сентября в 17:43 мск со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

По мнению синоптиков, вероятность благоприятных для запуска погодных условий равна 70%.

Стоит отметить, что этот запуск станет 13-м с мая 2019 года выводом на околоземную орбиту большой группы интернет-спутников Starlink.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была выведена на орбиту 3 сентября и орбитальная группировка SpaceX стала насчитывать 713 аппаратов.

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