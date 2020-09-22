22 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Ледокол «Арктика» — новый флагман российского атомного флота — отправился покорять арктические льды. Пока под флагом Балтийского завода — акт приемки атомохода подпишут только в Мурманске после испытания Заполярьем. Затем «Арктика» как головное судно проекта 22 220 поможет России укрепиться на Северном морском пути.

Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Готовность №1

Утром 22 сентября в ЦПУ (Центральный пост управления) людно, но, скорее, из-за ажиотажа перед отправкой и присутствия журналистов. Особенность ледокола «Арктика» — его двухреакторная энергетическая установка РИТМ-200, благодаря которой мощность судна достигает 60 МВт на валах. Это позволяет крушить лёд толщиной почти три метра.

Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

За работой реакторной установки сейчас наблюдают два оператора. «Их достаточно — все системы абсолютно автоматизированы. Все сигналы работы установки собираются здесь, оператор отслеживает ее состояние», — объясняет корреспонденту ИА REGNUM старший строитель кораблей Балтийского завода Андрей Смирнов. Он ни разу не был во льдах глубокого Заполярья, но очень хотел, и в этот раз удалось попасть в сдаточную команду.

Вид из центральной рубки управления на борту ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

За соседним пультом вахтенный инженер-механик управляет паротурбинной установкой, отсюда же управляют системой электродвижения, которая частично дублирует ходовую рубку. С утра обе реакторные установки уже были в работе — пока на 18%, под нагрузкой — две турбины. Они работали на холостом ходу, пока на ледоколе готовились к выходу в море.

Экипаж за работой в пункте управления ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт управления ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж за работой в пункте управления ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Чтобы выйти на скорость примерно в 20 узлов по чистой воде, нужна мощность по 50% на обоих реакторах, суммарно — 100%, рассказал старший механик Сергей Фомин. Он в этих делах опытен: «раз 12−15» ходил на Северный полюс на других ледоколах, например, на «Ямале» и «50 лет Победы», теперь пришел черед присматривать за «Арктикой».

"Вся остальная прибавка, если еще процентов 40% накинуть, то скорость вырастет максимум на пол-узла. Вся мощность — это когда на обоих реакторах будет процентов по 75. Это в связи с тем, что у нас нет одного якоря на правом гребном электродвигателе. Было бы шесть якорей — все три гребных двигателя давали бы по 20 МВт, то, возможно, реакторы бы давали два по 80−85%», — объяснил Фомин.

Машинное отделение ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пункт управления ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Это не сюрприз: еще во время первых пусконаладочных работ в феврале 2020 года ледокол «охромел» на один электродвигатель. Но «Атомфлот» решил не дожидаться замены, ее позже обеспечит Балтийский завод по гарантии. Пока же «Арктика» прошла ходовые испытания в Финском заливе, даже попала в шторм, результаты удовлетворительные.

Экипаж за работой на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM Экипаж за работой на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чтобы оба реактора были загружены на 100% — так не бывает, объясняет Сергей Фомин. Один позволяется довести до таких мощностей, если на его «соседе» появились некие технические ограничения. Тогда допускают «перекос», чтобы компенсировать недостачу. Команда об этом поступает с ходового мостика: он связывается с вахтенным инженер-механиком, сообщает, сколько нужно мощности на каком реакторе, а тот дает команду операторам.

Добраться из Петербурга до Мурманска, который станет новым домом для «Арктики», ледокол может за 8−10 суток, рассказал Андрей Смирнов. С заходом во льды или на полюс путешествие может продлиться больше двух недель.

Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

В носу атомохода на палубе бака хранятся «запаски» — две лопасти на случай поломки во льдах. Их должно хватить. «Ломаются нечасто», — успокоил Смирнов. Рядом находятся кран и люльки для подъема и выгрузки людей и предметов в море, например, с помощью них можно забрать людей с буксиров или спасти с льдины полярников.

Ледокол может автономно работать в Заполярье до полугода, а максимально — семь лет, если поставлять провизию вертолетом. У «Арктики» есть одна вертолетная площадка и одна штатная «вертушка» с собственным ангаром. Сегодня утром он пустовал.

Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолетная площадка на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

На полюс — хоть завтра

Более чем 90% оборудования и материалов на ледоколе были произведены в России, объявил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко. «Это как раз решение тех задач, которые стоят сегодня перед Россией: полное импортозамещение и создание продукта, не уступающего мировым аналогам», — сказал он.

Спасательные шлюпки, правда, оказались китайскими: их изготовила компания Jyangyin Wolong. Каждая вмещает по 60 человек. Таким образом, «Арктику» оснастили шлюпками с четырехкратным запасом по отношению к численности экипажа.

Торжественная церемония перед отправлением ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Много мест потому, что они на Северный полюс водят экскурсии, и количество людей повышается в три-четыре раза», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя проекта Игорь Чунихин.

Разместиться в шлюпках можно, сидя по периметру в один ряд. Запаса продовольствия должно хватать дней на десять. «Армейские сухпайки: каши разные в пакетиках, консервы, сгущенка», — описал Чунихин. Обогревается шлюпка через небольшой дизельный генератор, внутри есть навигационный компас и ракетница, через люк в крыше можно подышать свежим воздухом. Насчет наличия туалета там он не уверен.

Спасательные шлюпки на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Почему шлюпки приобретены в Китае, а не импортозамещены, Чунихин предположить не решился. Балтийский завод мог бы без проблем их сделать, уверен он. «Диктует правила заказчик. Мы только слушаемся и покупаем то, что он выбрал», — подчеркнул замруководителя проекта «Арктика».

Экипаж за работой на ледоколе «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед отправлением ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед каждым выходом в море проводятся учения — каждый человек на судне расписан по плотам, определены точки сбора. «Я свое место в шлюпке знаю», — подтвердил Андрей Смирнов.

Для Игоря Чунихина места в шлюпке нет — он в этот раз во льды Заполярья не идет. Никогда там не был и очень хочет, но слишком много человек на борт не берут, условия испытаний пытаются приблизить к реальным. Надеется попасть в сдаточную команду следующих ледоколов: на достроечной набережной завода ждут своего часа — в 2021—2022 годах — «Сибирь», «Урал» всё того же проекта 22 220. С Балтийским заводом подписали контракт на строительство еще двух атомоходов: «Якутии» и «Чукотки». Их ждут к 2024 и 2026 годам соответственно. «Надеюсь, будут еще возможности», — улыбается Игорь Чунихин.

В центральной рубке управления на борту ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправление ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправление ледокола «Арктика» на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Освящение ледокола «Арктика"перед отправкой на ледовые испытания из порта Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Когда принималось решение о постройке «Арктики», на Балтийском заводе работало 1800 человек. Сейчас там трудится уже более 6000. Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов передал привет Сергею Кириенко, при котором Росатом решил строить «арктическую» серию, и заметил, что этот проект фактически вытащил Балтийский завод из банкротства.

Первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ледокол «Арктика» напоминает своими размерами двенадцатиэтажное здание. «Я бы очень хотел пожелать, чтобы этот корабль в самом деле стал домом для моряков и исследователей, которые будут на нем работать», — сказал Рахманов.

Территория Балтийского завода Дарья Драй © ИА REGNUM Территория Балтийского завода Дарья Драй © ИА REGNUM

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22 220 как в глубокой морской воде, так и в устьях полярных рек. Такое преимущество «Арктики» делает его универсальным ледоколом и увеличивает географию эксплуатации. Серия призвана решить стратегические задачи по Севморпути и обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики.

Балтийский завод Дарья Драй © ИА REGNUM

В ожидании «Лидера»

Но впереди ждет нечто еще более грандиозное: вот-вот произойдет закладка головного ледокола новейшего проекта «Лидер», который должен стать самым большим и современным атомоходом на планете. Флагману присвоили имя — «Россия». Его будут возводить уже не в Петербурге, а в Приморском крае, на судостроительном комплексе «Звезда».

"В этом году произойдет закладка ледокола «Россия». У него есть название уже, могу официально называть. С приходом этих ледоколов [проекта «Арктика»] мы обеспечим девять месяцев навигации по всей трассе Северного морского пути. А с приходом ледокола «Лидер» мы гарантированно закроем полностью восточный маршрут. Принципиально решим задачу вывоза российской продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный конструктор ледокола «Арктика» Дарья Драй © ИА REGNUM Председатель директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что 45 лет назад от стенки этого же завода в Ленинграде отошел первый атомный ледокол с именем «Арктика». В экипаже новой «Арктики», которая 22 сентября 2020 года отправилась из Петербурга покорять Заполярье, есть люди, которые работали еще на том легендарном ледоколе.

«Я надеюсь, что у этого ледокола будет судьба не менее легендарная», — сказал Кашка.