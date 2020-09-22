Выборг, Ленинградская область, , 17:43 — REGNUM Церемония закладки нового рыболовного траулера ледового класса Ice3 состоялась 22 сентября на Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Ленинградской области. Судно проекта KMT02.03 предназначено для вылова рыбы и заморозки готовой продукции.

Закладка судна в Выборге Vyborgshipyard.ru

Предприятие в Выборге строит три таких судна по заказу рыболовных компаний, входящих в мурманскую группу «ФОР».

"Мы благодарим заказчика за то, что он доверил строить нам три судна своей рыболовной программы. Уверяем, что «выборгское качество» в полной мере удовлетворит ожидания и требования, которые ждет от нас заказчик», — заявил на церемонии заместитель гендиректора Выборгского судостроительного завода Андрей Попов.

После приветственных слов на секции будущего судна закрепили закладную доску.

«Строительство рыболовных судов на ВСЗ ведется в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях», — отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Напомним, в июне 2020 года в Выборге был спущен на воду траулер «Юрий Маточкин» ледового класса Ice3, с усилением корпуса и траловым комплексом последнего поколения, для лова донных пород рыб.

Читайте ранее в этом сюжете: В Выборге спустили на воду траулер-процессор «Юрий Маточкин»