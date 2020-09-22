Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM По итогам августа 2020 года в Санкт-Петербурге было реализовано почти 4 000 машин с пробегом сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом 22 сентября сообщает агентство «Автостат».

Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке Санкт-Петербурга, также как и в Москве, возглавил Volkswagen Tiguan. В Северной столице за август 2020 года было перепродано 158 экземпляров подержанных Tiguan.

Следующие два места с небольшим отрывом заняли Nissan Qashqai (105 шт.) и Mitsubishi Outlander (100 ед.).

На четвертом месте оказался Nissan X-Trail (97 шт.), а замыкает топ-5 BMW X5 (94 ед.).

Ранее директор по производству «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак заявил, что в 2020 году завод Hyundai в Санкт-Петербурге может снизить объемы производства до 15% по сравнению с 2019 годом.

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