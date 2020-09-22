Ориндж, , 14:20 — REGNUM Калифорнийская компания Hyperion представила новый прототип XP-1, работающий на водороде. Об этом сообщается на сайте компании.

Экстерьер XP-1 напоминает модели Bugatti. Однако вид у суперкара Hyperion более футуристичный. Модель получила усиленный титаном композитный кузов и «вихревой принудительный» воздухозаборник.

С 0 до 96 км/ч Hyperion XP-1 разгоняется за 2,2 секунды. При этом его максимальная скорость составляет 356 км/ч. Дальность хода спорткара равняется 1635 км, а заправить его можно за пять минут.

Напомним, компания Hyperion была основана в 2011 году. Она состоит из трех подразделений: Hyperion Energy, Hyperion Motors и Hyperion Aerospace.

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