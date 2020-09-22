Берлин, , 12:34 — REGNUM В сети появились тизеры нового кроссовера Volkswagen ID.4 с электромотором, который должен быть представлен 23 сентября 2020 года. Изображения авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Тизер нового электрокроссовера Volkswagen ID4.4 Пресс-служба Volkswagen

На тизерах изображена передняя часть нового кроссовера. По словам руководителя отдела дизайна Volkswagen Group Клауса Зисиора, новый электромобиль отличается от своих предшественников с двигателями внутреннего сгорания тем, что хромированные элементы, которые ранее подчёркивали какой-либо из элементов автомобиля, в ID.4 заменены светодиодными огнями.

«Он олицетворяет энергию и электричество, тепло и безопасность», — сообщил Зисиор.

ID.4 собран на современной «тележке» MEB, созданной специально для электромобилей. Топовые модели авто будут комплектоваться двумя электродвижками с суммарной мощностью в 302 л. с. Запас хода автомобиля равен 500 км.

Ранее главный исполнительный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер заявил, что немецкая компания планирует к 2024 году выпускать около 1,5 млн электромобилей.

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