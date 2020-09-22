Токио, , 12:14 — REGNUM В честь сорокалетия модели Maxima компания Nissan выпустила юбилейную серию автомобилей под названием Maxima 40th Anniversary Edition. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Юбилейное авто создано на основе максимальной комплектации Platinum. От серийной модели спецверсия отличается чёрным декором, тёмно-серым окрасом кузова и 19-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета.

Салон модели обтянут бордовой кожей, а на креслах авто имеется красная прострочка. Также автопроизводители оснастили юбилейное авто адаптивным круиз-контролем, опцией распознавания дорожных знаков, видеокамерами кругового обзора и опцией удержания в полосе движения.

В качестве силового агрегата у автомобиля установлен 3,5-литровый атмосферный движок производительностью 304 л. с., который агрегатируется с вариатором.

Ранее компания Nissan провела премьеру в японском городе Иокогама новой спортивной модели Z Proto. В компании отметили, что это авто дань уважения 50-летнему наследию Z.

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