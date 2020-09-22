Белград, , 11:41 — REGNUM 22 сентября в Белграде началась третья «Неделя инноваций». В течение следующих пяти дней мировые и отечественные эксперты обсудят, как технологии влияют на изменение экономики, общества и того, как «мы работаем и живем». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Модератор конференции, посол Финляндии Кимо Лахдевирта, заявил, что Сербия стремится к развитию искусственного интеллекта для его применения в бизнесе и государственных услугах.

«Как маленькая страна, Финляндия не может конкурировать с такими крупными игроками, как Facebook или Alibaba, и поэтому должна опираться на свои собственные силы и ориентироваться на области, где она может быть конкурентоспособной», — подчеркнул финский посол.

По его словам, финское правительство работает над программой «Аврора», целью которой является создание искусственного интеллекта, который будет применяться в сфере государственных услуг, например, при поиске новой работы.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич в свою очередь указала, что до 2025 года сербское правительство выделило 90 млн евро на инвестиции в развитие искусственного интеллекта в стране.

Анна Брнабич также отметила, что ИТ-сектор является самым быстрорастущим сектором в Сербии.

«С 2016 года годовой рост ИТ-сектора превысил 20% в годовом исчислении, что является фантастическим процентом. Даже столкнувшись с кризисом коронавируса, мы по-прежнему отмечаем рост на 4,5%. Это скромный рост, но это лишь демонстрирует, насколько устойчив этот сектор и насколько устойчивым станет наше общество и наша экономика, когда мы достигнем нашей цели — экономики, основанной на инновациях», — отметила Анна Брнабич.