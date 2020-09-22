Берлин, , 11:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz перенёс премьеру нового электрического компактного кроссовера EQA на шесть месяцев. Об этом сообщает британское издание Autocar.

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Компания планировала представить автомобиль в третьем квартале 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса и её последствий сроки сместились на полгода.

Одна из главных проблем, которая повлияла на задержку премьеры — это перебои с поставкой аккумуляторных батарей. При этом издание не уточняет, где немецкий автопроизводитель закупает аккумуляторы для EQA.

На данный момент известно, что Mercedes EQA будет построен на «тележке» второго поколения GLA. Электромобиль будет иметь как передний, так и полный привод.

Ранее Mercedes представил концепт-кар водородного грузового автомобиля GenH2 с запасом хода 1000 км. Его полная масса равна 40 т, а грузоподъемность — 25 т.

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