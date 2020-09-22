Москва, , 09:29 — REGNUM Корейский автопроизводитель Genesis представит на авторынке России на выбор пятиместную или семиместную версию премиального кроссовера Genesis GV80. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Кроме того, новинка будет оснащаться тремя моторами. Первый двигатель — наддувный дизельный агрегат производительностью 249 л. с., два остальных мотора будут бензиновыми мощностью 249 и 379 л. с. соответственно.

Премиальное авто оснащается панорамной крышей, новой светодиодной оптикой, матричными фарами, круиз-контролем, доводчиками дверей. Кроме того, модель получит несколько режимов вождения и сможет парковаться самостоятельно.

Цена новинки пока не сообщается.

Ранее компания Genesis представила обновленный седан G70, который будет конкурировать с такими немецкими моделями, как BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class.

Читайте также: Кроссовер Hyundai Venue лишился механической коробки передач