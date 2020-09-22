Москва, , 08:52 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим Объединённым Арабским Эмиратам, с космодрома «Куру» во Французской Гвиане 16 октября, как это было запланировано ранее, не состоится. Как сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса 22 сентября, он был перенесён на начало ноября.

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«Пуск с «Куру» запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнёров», — уточнили в беседе с РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально пуск должен был состояться 6 марта. Однако этим планам помешала неполадка с разгонным блоком «Фрегат», для устранения которой потребовалось вмешательство специалистов. Затем из-за вспышки коронавирусной инфекции правительство Франции и вовсе приостановило запуски с космодрома «Куру». Российские специалисты покинули космодром и вернулись на него после снятия ограничений в июне.

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В июле сообщалось, что пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома «Куру» запланирован на середину октября.