Токио, , 08:53 — REGNUM Японская компания Toyota представит новое поколение водородного седана Toyota Mirai в декабре 2020 года. Об этом сообщает издание BestCarWeb.

Клиентам первые модели новинки начнут отгружать не раньше весны 2021 года.

Новое поколение Toyota Mirai построено на заднеприводной «тележке» GA-L. По сравнению с актуальным поколением модель нового поколения стала длиннее на 30 мм (4920 мм) и шире на 5 мм (1820 мм). При этом новый седан будет ниже на 35 мм (1500 мм).

Внутри у нового поколения Toyota Mirai смогут разместиться пять человек вместо четырех. В салоне появятся экран приборной панели на 8 дюймов, беспроводная зарядка для телефона, а также 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Кроме того, машину оборудуют системой безопасности Toyota Safety Sense.

Пока японская компания не разглашает информацию о моторной линейке новинки. Отмечается только, что за счет увеличения баллонов с водородом вырастет запас хода модели на 30%.

Напомним, в 2019 года Toyota представила в Токио концептуальную модель Toyota Mirai. Серийная модель почти полностью должна повторять концепт.

Читайте также: Назван самый продаваемый автомобиль марки Toyota в России