Москва, , 04:55 — REGNUM Ввести запрет на использование маскирующих протоколов шифрования, позволяющих скрывать имя интернет-страницы или сайта, предложили в Министерстве цифрового развития России. Соответствующий проект закона опубликован 21 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что сегодня растёт число случаев использования маскирующих протоколов, а применение криптографических алгоритмов и методов шифрования, таких как DoH (DNS поверх HTTPS) или DoT (DNS поверх TLS), возрастает.

В ведомстве полагают, что описанная тенденция «значительно затруднит выявление ресурсов в интернете, содержащих информацию, распространение которой в РФ ограничено или запрещено».

Законопроект предполагает, что при нарушении предлагаемого запрета, наступит ответственность в виде блокировки сайта Роскомнадзором в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.

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