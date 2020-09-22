Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Обновлённый план лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) — на 2023 год, 21 сентября был представлен NASA журналистам. О его содержании глава аэрокосмического агентства США Джеймс Брайденстайн рассказал на телефонном брифинге.

По его словам, сроки третьего этапа (Artemis 3), когда произойдёт непосредственно высадка на Луну, остались без изменений.

«Все элементы, которые нам нужны для успешной высадки на Луну в 2024 году, находятся в процессе реализации, и мы быстро движемся к достижению этой цели», — заявил Брайденстайн.

Напомним, что первый этап лунной программы предполагает беспилотный полёт вокруг Луны и возвращение на Землю установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion. Его осуществление ранее было намечено на конец 2020 года. На втором этапе, который предполагалось осуществить в 2022 году, корабль должен совершить полёт вокруг естественного спутника Земли уже с экипажем на борту.

Отмечается, что начало реализации Artemis 1 переносится на конец 2021 года из-за задержек в создании ракеты-носителя SLS, вызванных пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) составит около $9,1 млрд, заявила руководитель программы пилотируемых космических полётов американского аэрокосмического агентства NASA Кэти Людерс.

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