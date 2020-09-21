Москва, 21 сентября 2020, 23:51 — REGNUM Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота (ЧФ) по проекту «Буян-М», совершает первый выход в море в рамках заводских ходовых испытаний, сообщает 21 сентября пресс-служба Южного военного округа.
Уточняется, что по плану испытаний на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, систем навигации и другого бортового оборудования, а также мореходные характеристики корабля.
Испытания проводятся штатным экипажем корабля совместно с заводской сдаточной командой.
Это один из важнейших этапов перед приемом нового корабля в боевой состав Военно-морского флота.
Справка ИА REGNUM: МРК проекта «Буян-М» относятся к классу кораблей «река-море». Корабль водоизмещением 949 тонн вооружён вертикальной пусковой установкой 3Р-14УКСК на восемь противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр» для нанесения ударов как по морским, так и по наземным целям.
Кроме того, МРК проекта «Буян-М» вооружены 100-мм артустановкой А-190 «Универсал», двумя 14,5-мм пулемётными установками, тремя 7,62-мм пулемётами.
Зенитное вооружение корабля составляют две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК 630-М2 и две пусковые установки зенитных ракет 3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла» или «Игла-М».
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