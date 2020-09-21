Неаполь, Италия, , 23:24 — REGNUM Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в лондонский «Тоттенхэм», информирует портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что польский нападающий должен был перейти в «Рому» на правах аренды с возможностью выкупа за сумму 18 миллионов евро и семь миллионов в качестве бонусов. Однако стороны не достигли соглашения на стадии переговоров касательно контракта.

Также по этой причине «Рома» сохранит в своем составе Эдина Джеко, который должен был перейти в «Ювентус».

Действующее соглашение Аркадиуша Милика с «Наполи» истекает в конце текущего сезона, однако «Тоттенхэм» готов заключить полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Милик забил 14 голов в 35 матчах во всех турнирах.