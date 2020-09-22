Тегеран, , 07:36 — REGNUM 21 сентября министр нефти Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил, что государство будет применять современные технологии для добычи нефти и газа на месторождениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Университеты и промышленность нуждаются друг в друге», — отметил Биджан Зангане на церемонии подписания 13 новых соглашений с университетами о расширенной добыче на нефтегазоносных месторождениях страны.

Зангане подчеркнул, что университеты подобны «сердцу нефтяной промышленности». Он отметил, что наличие высококвалифицированных людских ресурсов имеет очень большое значение, так как такая ситуация ведёт к прогрессу в области развития современных технологий.

По его словам, многие студенты учились за границей со стипендиями и вернулись в Иран с целью преподавать в университетах в интересах иранского правительства и общества.