Сеул, , 15:11 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai прекратила выпуск кроссовера Venue с механикой коробкой передач. Об этом сообщает портал 32cars со ссылкой на представителя автопроизводителя.

Причиной, по которой автопроизводитель решил убрать версию с «механикой», стал маленький спрос на модель. Отмечается, что шестискоростная механическая трансмиссия ранее была доступна только в начальной комплектации SE. Теперь для всех комплектаций субкомпактного кроссовера версии 2021 модельного года стандартным станет вариатор.

С вариатором мотор будет расходовать 7,84 литра бензина на каждые 100 км пути в городе. При этом на шоссе расход составит 6,92 литра.

Напомним, в августе текущего года объём продаж машин южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai и KIA на рынке Европы составил 73 391 единицу — на 3,3% больше, чем год назад.

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