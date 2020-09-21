Москва, , 14:10 — REGNUM Запуск 36 спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на декабрь 2020 года, сообщили 21 сентября в пресс-службе Arianespace.

«Следующий пуск «Союза» запланирован уже в декабре 2020 года с космодрома Восточный с 36 спутниками на борту», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская компания OneWeb планировала вывести на орбиту порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. На сегодняшний день компания успешно запустила только 74 спутника.

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