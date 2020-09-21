Лондон, , 14:14 — REGNUM Официальная премьера электрического внедорожника Range Rover состоится в ближайшие недели, а не в 2021 году. Об этом со ссылкой на главного финансового директора компании Land Rover Адриана Марделла сообщает издание Autocar.

Топ-менеджер компании сообщил о переносе премьеры модели на телефонной конференции партнеров и инвесторов концерна. По его словам, выход в свет электрокара Range Rover состоится уже в октябре нынешнего года.

Также, Марделла рассказал о переносе срока выхода седана Jaguar XJ с 2021 года на ноябрь 2020 года.

Как будут называться новинки пока не сообщается, но уже известно, что их построят на общей «тележке» MLA. Также ожидается, что кузов Range Rover с электромотором будет напоминать универсал из-за небольшой высоты.

Ранее британский автопроизводитель Land Rover провёл на гоночной трассе в немецком Нюрбургринге тесты вседорожника Range Rover пятого поколения.

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