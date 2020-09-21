Пекин, , 13:34 — REGNUM Китайская мастерская RevoZport представила агрессивный обвес для электрокроссовера Tesla Model X. Изображение авто размещено на сайте тюнинговой компании.

Тюнинговая Tesla Model X RevoZport

Электрокар получил активное заднее антикрыло, 23-дюймовые кастомные колёсные диски, «обутые» в низкопрофильные шины Michelin, тормозные суппорты Brembo, а также карбоновые детали (расширители арок, боковые юбки, сплиттер и диффузор).

Стоит отметить, что изменения в ходовой части не очень большие. Спереди клиренс увеличен на 25 мм, а сзади — на 35 мм.

При установке на Tesla Model X только карбоновых накладок на бампера, замене диффузора и боковых юбок стоимость тюнинга составит 3900 долларов. За дополнительную плату клиент может получить тюнинговый капот, заднее антикрыло, сплиттер и расширители колёсных арок. Также отдельно продаются колёсные диски с шинами. Стоимость этих аксессуаров пока не сообщается.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что первый коммерческий тоннель для электромобилей Tesla и электрических автобусов под городом Лас-Вегас практически полностью готов к запуску.

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