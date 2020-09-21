Новосибирск, , 13:20 — REGNUM Новосибирский проект «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал победителем в номинации «Здравоохранение» на всероссийском конкурсе «ПРОФ‑IT.2020». Он предусматривает использование голосового робота Николая для записи на приём к врачу по номеру «Единой регистратуры 124», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра цифрового развития и связи региона Анатолия Дюбанова, система самообслуживания пациентов в «Единой регистратуре 124» является сейчас всероссийской инновацией. Интеллектуальный робот Николай изначально был разработан для МФЦ и внедрён в 2019 году.

Всего в конкурсе по основным номинациям было заявлено 240 проектов из 58 регионов. В финал вышли 49 проектов, которые в каждой номинации заняли первые три места.

Новосибирская область стал первым в номинации «Здравоохранение» с проектом «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами». Пять проектов Новосибирской области и один проект города Новосибирска взяли призовые места в финале VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».