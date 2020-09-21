Токио, , 12:14 — REGNUM Спортивное подразделение японской компании Toyota представило новую версию кей-кара Roomy под названием Gazoo Racing. Демонстрационное видео с авто размещено на канале Tuningblog в YouTube.

Специалисты компании снабдили модель новым передним и задним бамперами, накладками на пороги, выполненными в спортивном стиле, а также брызговиками и задними противотуманными фонарями. За доплату покупателям доступен передний бампер со светодиодными элементами. Кроме того, у автопроизводителя можно заказать специальные оконные дефлекторы, накладки на ручки дверей и углепластиковую рамку для номера.

Сзади кей-кар выделяется вертикальными стоп-огнями и шестиугольной дверью багажного отделения.

Напомним, в августе нынешнего года в РФ было куплено 7132 новых автомобиля марки Toyota, что на 22% меньше, чем в августе прошлого года.

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