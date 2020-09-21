Берлин, , 11:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил тизеры своих новых моделей — универсала M3 и седана M4 нового поколения. Изображения распространила пресс-служба компании.

Тизеры новинок BMW Пресс-служба BMW

На представленных тизерах можно отметить необычный дизайн передней части седана. Так, радиаторная решётка авто стала более выразительной и стильной. Стоит отметить, что именно такой внешний вид передка модели ранее был замечен у концепт-кара.

На других тизерных изображениях показаны рычаг 6-скоростной механической коробки передач и кресло с интегрированным подлокотником. Кроме того, на официальных тизерах немецкий автопроизводитель представил цветной логотип автомобиля с контрастной окантовкой, а также спойлер на крышке багажника M3.

Модель М4 окрашена в новый цвет Isle of Man, названный в честь острова Мэн, который известен проводимыми на нём скоростными заездами авто.

В движение модернизированные M3 и M4 будут приводиться трёхлитровой рядной «шестёркой» мощностью 480−510 л. с., которая работает с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Официально новые авто будут представлены 23 сентября 2020 года.

Ранее компания BMW в китайском городе Шэньян запустила центр по сборке литиевых аккумуляторов пятого поколения для собственных электрокаров.

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