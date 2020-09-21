Москва, , 10:03 — REGNUM Российских операторов связи могут обязать использовать только отечественное оборудование для построения сотовых сетей 5G в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц). Об этом пишет 21 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Такую возможность будут обсуждать на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), предположительно, в середине октября. Речь идёт об оборудовании из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

По словам представителя «Ростелекома», задачу строить сеть 5G на отечественном оборудовании поставило правительство РФ. Это должны отметить в соответствующей дорожной карте, которую разрабатывают «Ростех» и «Ростелеком», пока документ не утверждён.

В Минцифре, «Ростехе» и МТС комментариев не дали, в Tele2 и «Вымпелкоме» отметили, что рассмотрят возможность закупки отечественного оборудования, если оно будет качественным, соответствующим мировым стандартам и конкурентоспособным по цене. В «Мегафоне» выразили надежду, что возможное внедрение отечественного оборудования не обернётся задержками развития сети 5G.

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