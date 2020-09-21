Пекин, , 07:57 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» успешно осуществил вторую коррекцию орбиты, сообщили 21 сентября в Национальной космической администрации Китая.

Зонд осуществил коррекцию в 23:00 по Пекину 20сентября после того, как четыре его двигателя 120N проработали 20 секунд. Все двигатели 120N были протестированы одновременно.

Зонд уже пролетел по заданной орбите в течение 60 дней, пройдя 19 млн км от Земли. Все системы зонда находятся в хорошем состоянии. Орбитальная коррекция была проведена для того, чтобы зонд траектория зонда была как можно ближе к идеальной.

Первая корректировка траектории зонда была совершена 2 августа. Сам же зонд был запущен 23 июля. Он был разработан для выхода на орбиту Марса, достижения его поверхности и вывода на поверхность марсохода в рамках одной миссии. Ожидается, что зонд достигнет красной планеты в феврале 2021 года.