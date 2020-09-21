Петропавловск-Камчатский, , 05:04 — REGNUM Морской буксир проекта 23 470 «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), преодолел на буксире Северный морской путь и прибудет в Петропавловск-Камчатский в конце недели. Об этом пресс-служба ТОФ 21 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Судно в настоящее время совершает переход из Севастополя на Камчатку, где он войдёт в состав отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России.

Морской буксир «Андрей Степанов» является вторым в серии буксиров проекта 23 470, которые построены для нужд Минобороны РФ на ОАО «Ярославский судостроительный завод. Судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль, возможность для приёма палубного вертолёта. Оно предназначено для выполнения буксировки судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, как в акваториях морских портов, так и в условиях открытого моря и дальней океанской зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Чёрного моря стартовал следующий этап государственных испытаний морского буксира «Андрей Степанов».

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