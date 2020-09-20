Сан-Матео, США, , 23:22 — REGNUM Размеры первых игр для консоли Sony PlayStation 5 стали известны пользователям интернета, 19 сентября сообщает портал Comicbook.

К примеру, грядущая супергеройская новинка Marvel Spider-Man: Miles Morales займёт более 50 гигабайт в памяти приставки. Более того, в случае, если пользователи приобретут версию игры под заголовком Ultimate Launch Edition, то игра и вовсе займёт 105 гигабайт свободного пространства.

Стал также известен объём переиздания проекта Demon’s Souls. Игра, продолжительность прохождения которой может достигать 80 часов, будет весить 66 гигабайт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что ценник на некоторые игры для консоли Sony PlayStation 5 будет выше обычного. Ожидается, что цены могут достигнуть отметки в $70.