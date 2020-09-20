Сан-Матео, США, , 22:58 — REGNUM Неизвестный ранее разъём в корпусе устройства на фотографиях приставки Sony PlayStation 5 обнаружили пользователи интернета. Об этом 20 сентября сообщает портал Comicbook.

Наблюдательные пользователи сети нашли загадочный порт на изображениях с задней частью приставки. Интернет-пользователи принялись выдвигать предположения, для чего он существует, но на данный момент официальной информации о разъёме нет.

Напомним, старт продаж консоли Sony PlayStation 5 в США запланирован на 13 сентября 2020 года.

В России приставка начнёт продаваться с 19 ноября 2020 года.