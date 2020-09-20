Пекин, , 22:42 — REGNUM Результаты первых тестов видеокарты Nvidia GeForce RTX 3090 опубликовал блогер TecLab из Китая. Об этом 19 сентября сообщает портал DSOGaming.

Тесты производились с использованием различных видеоигр и в связке с процессором Intel Core i9−10900K. Кроме того, блогер использовал высокочастотную оперативную память на скорости 4133 МГц для того, чтобы не создавать препятствия для работы видеокарты.

Если верить результатам, то в разрешении 4K видеокарта GeForce RTX 3090 лишь на 10% быстрее версии GeForce RTX 3080. Стоит отметить, что первая карта стоит в два раза дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября компания Nvidia заявила, что их новая видеокарта GeForce RTX 3080 пользуется беспрецедентным спросом.