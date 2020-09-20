Дунгуань, Китай, , 22:35 — REGNUM Функция считывания электрокардиограммы сердца (ЭКГ) появится в умных часах компании Oppo Watch ECG. Об этом 20 сентября сообщает портал ITHome.

По данным журналистов, компания OPPO планирует представить новинку 24 сентября 2020 года.

Отмечается, что гаджет получил сертификацию китайского регулятора, благодаря которому устройство будет являться медицинским изделием второго класса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа стало известно, что компания Huawei заняла второе место по поставкам умных часов в первой половине 2020 года.