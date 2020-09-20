Альбукерке, США, , 22:07 — REGNUM Новое обновление для операционной системы Windows 10 выпустила корпорация Microsoft. Об этом 19 сентября сообщает портал ITHome.

Windows 10 Air Force Space Command

Обновление получило название October 2020 Update (2H20) и теперь стало доступно пользователям операционки версии Insider. Все остальные пользователи Windows 10, согласно планам, получат обновление в октябре 2020 года.

Отметим, что данное обновление по большей части касается устранения различных багов и ошибок. Но присутствуют и изменения в интерфейсе. К примеру, обновлению было подвергнуто меню «Пуск».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что в Windows 10 появилась возможность запуска первого Android-приложения.