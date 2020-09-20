Менло-Парк, США, , 22:17 — REGNUM Функция, с помощью которой можно будет одновременно подключить несколько устройств к одной учётной записи, появится в мессенджере WhatsApp. Об этом 19 сентября сообщает портал WABetaInfo.

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По информации журналистов сайта, разработчики уже подготовили финальную версию данной функции. Утверждается также, что скоро начнется открытое бета-тестирование.

Согласно этим сведениям, в скором времени WhatsApp сможет работать одновременно на четырёх устройствах. Отметим, что пользователи часто упрекали данное приложение именно за отсутствие поддержки нескольких гаджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2020 года на сайте WhatsApp появилось сообщение, согласно которому, приложение перестаёт поддерживаться на устаревших версиях смартфонов под управлением операционных систем Android версий 2.3.7 и iOS 8.