Тайбэй, , 21:41 — REGNUM Характеристики видеокарты ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) раскрыла компания ASUS 20 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

Инженерам компании удалось ускорить графический чип данной модели до 1935 МГц, что на 13,2% больше, чем у оригинальной версии от компании Nvidia. При этом память карты трогать не стали, она работает на стандартной частоте.

Кроме того, при разработке видеокарты компании пришлось установить массивную систему охлаждения. Теперь видеокарта достигла следующих размеров: 318,5 мм в длину и 140 мм в высоту.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2020 года стало известно, что видеокарта GeForce RTX 3080 не смогла справиться с игрой Crysis Remastered. При установке настроек, позволяющих получить максимальный уровень графики, частота обновления экрана не превышала 32 FPS, что в два раза меньше «комфортных» значений.