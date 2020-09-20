Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Специалисты консалтинговой компании LMC Automotive повысили прогнозируемые поставки легковых автомобилей на мировом рынке в 2020 году. Об этом сообщает портал S&P Global.

Предыдущий прогноз LMC Automotive был представлен в июне. Тогда аналитики ожидали, что совокупные поставки легковых автомобилей в 2020 году составят около 71 млн. В 2019 году этот показатель составил около 90 млн автомобилей.

Однако позже специалисты обнаружили, что рынок восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции быстрее, чем ожидалось. В частности, поставки автомобилей в Китае и Южной Корее в первые недели осени вернулись к уровню 2019 года.

«Такая скорость восстановления рынка подталкивает нас к тому, чтобы поднять уровень прогнозируемых поставок. Мы оцениваем их в 75,2 млн, и я думаю, что это является осторожным прогнозом», — отметил управляющий директор LMC Automotive Пит Келли.

Он добавил, что точность этого прогноза будет зависеть от возможных следующих волн новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе мировые поставки легковых и малотоннажных грузовых автомобилей снизились на 10,3% в годовом исчислении.

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