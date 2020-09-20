Токио, , 13:49 — REGNUM Представители компании Sony извинились перед покупателями, столкнувшимися с проблемами при оформлении предварительных заказов на игровую приставку PlayStation 5. Обращение опубликовано на странице PlayStation в Twitter.

PlayStation Farley Santos

Компания Sony открыла возможность оформления предварительных заказов на PlayStation 5 16 сентября. После этого часть продавцов отменила возможность предзаказа, а другие предупредили покупателей, что могут не успеть отправит приставки в день релиза. В Amazon объяснили, что не знают, сколько приставок Sony передаст для предзаказа.

«Давайте признаем: предзаказ PlayStation 5 мог пройти гораздо спокойнее. Мы искренне извиняемся за это. В ближайшие дни для предзаказа будет доступно больше приставок, детали представят розничные продавцы», — сообщили в Sony.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября 2020 года. Стоимость приставки составит 46 999 рублей и 37 999 рублей для версии без оптического привода.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony объяснила, почему решила не выпускать аналог Xbox Series S