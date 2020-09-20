Москва, , 13:17 — REGNUM Пресс-конференция экипажа комического пилотируемого корабля «Союз МС-17» состоится в онлайн-формате 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Предполётные пресс-конференции являются традиционными для космонавтов, отправляющихся на Международную космическую станцию. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции предполётная конференция членов экипажа МКС-64 будет проходить в онлайн-формате.

Члены экипажа корабля «Союз МС-17» будут отвечать на вопросы журналистов из Центра подготовки космонавтов. В конференции примут участие члены основного (космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс) и дублирующего (космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Ванде Хай) экипажа.

Старт корабля «Союз МС-17» с космодрома «Байконур» назначен на 14 октября. Планируется, что члены экипажа МКС-64 проведут в космосе 186 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре специалисты космодрома «Байконур» испытали на герметичность корабль «Союз МС-17».

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