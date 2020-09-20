Токио, , 12:48 — REGNUM Авиакомпания ANA Holdings и производитель косметики Pola Orbis Holdings запустили совместный проект по созданию специальных косметических средств для космических путешествий. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Совместный проект двух японских компаний получил название CosmoSkin. Целью проекта является создание специальных средств для ухода за кожей и другой косметики, которую можно использовать в условиях космоса.

Испытания новых косметических средств будут проводиться на летательных аппаратах компании ANA Holdings. Планируется, что косметические средства CosmoSkin будут готовы к 2023 году. Авторы проекта рассчитывают, что эти средства окажутся востребованными в сфере космического туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания Virgin Galactic представила пилотируемую капсулу космоплана SpaceShipTwo. В Virgin Galactic планируют использовать эту технику для суборбитальных туристических полётов.

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