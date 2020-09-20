Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Китайская компания ByteDance рассчитывает продать 20% акций социальной сети TikTok двум американским компаниям за $12 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Правительство США вынудило китайскую компанию ByteDance продать часть активов социальной сети TikTok американским компаниям под угрозой блокировки. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что такая сделка позволит повысить защищённость конфиденциальных данных, обрабатываемых сервисом.

19 сентября ByteDance договорилась о сделке с американскими компаниями Oracle и Walmart. Предполагается, что сервис будет управляться новой компанией TikTok Global со штаб-квартирой в США. Oracle должна получить 12,5% акций TikTok Global, также она будет отвечать за хранение на своих облачных серверах всей информации о пользователях TikTok в США. Ещё 7,5% акций TikTok Global должна получить компания Walmart.

По данным агентства Bloomberg, в ByteDance настаивают на оценке TikTok Global в $60 млрд. При такой оценке Oracle и Walmart должны будут заплатить за свои доли в TikTok Global в общей сложности $12 млрд. Отмечается, что окончательные условия сделки ещё не определены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас заявила, что сделка ByteDance с американскими компаниями никак не отразится на конечных пользователях социальной сети.

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