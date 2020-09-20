Пекин, , 11:50 — REGNUM Мировой рынок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в августе снизился на 10,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт консалтинговой компании LMC Automotive.

По оценкам экспертов, в августе текущего года во всём мире было поставлено 6 миллионов 406 тысяч легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. В сравнении с августом 2019 года поставки упали на 10,3%. Всего по итогам восьми месяцев 2020 года мировые поставки таких автомобилей упали на 22,2%.

Лидером по объёму поставок остаётся Китай, где в августе было реализовано 2 миллиона 114 тысячи автомобилей, что на 8,5% больше, чем в том же месяце 2019 года. На втором по величине рынке — в США — объём поставок составил 1 миллион 329 тысяч автомобилей, сократившись на 19,1% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам августа продажи легковых автомобиле в России сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи легковых автомобилей в России в августе сократились на 8%