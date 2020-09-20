Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Пользователи некоторых смартфонов получили возможность запуска Android-приложений на компьютерах под управлением Windows 10. Об этом сообщает портал TechRadar.

Функция запуска Android-программ реализована через приложение «Ваш телефон». Фактически приложение запускается на смартфоне и транслируется через «Ваш телефон» в отдельное окно на компьютере. В настоящее время поддерживает запуск только одного приложения, поддержку нескольких приложений в Microsoft обещают реализовать к концу года.

В настоящее время эта функция доступа только на «поддерживаемых устройствах», к которым пока относятся только смартфоны компании Samsung с операционной системой Android 9.0 Pie и более старших версий. В Microsoft не указывают сроки реализации этой функции для других Android-смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Microsoft начала тестировать ряд новых функций приложения «Ваш телефон», включая возможность управления контактами на смартфоне через персональный компьютер.

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