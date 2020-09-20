Москва, , 09:42 — REGNUM Большинство жителей России считает надёжность главным критерием при выборе автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Auto.ru.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди ключевых параметров при выборе автомобиля надёжность отметили 58% респондентов. Менее важными параметрами оказались удобство салона (выбрали 16% респондентов), дизайн (10%), статус модели (8%), имидж бренда (5%) и отделка интерьера (3%).

Цвет автомобиля также оказался важен для большинства покупателей. 55% участников опроса указали, что готовы купить только автомобиль заранее выбранного цвета. Для 28% респондентов цвет автомобиля оказался не очень важен, а 17% участников опроса выразили готовность купить автомобиль другого цвета при наличии скидки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре исследование «Авито Авто» показало, что почти половина жителей России предпочитают кроссоверы и внедорожники.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, о каком автомобиле мечтают жители России