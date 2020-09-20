Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Американская компания Rocket Lab подготовила стартовую площадку на космодроме «Уоллопс» к проведению космических запусков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Rocket Lab является разработчиком ракеты-носителя лёгкого класса Electron. Все предыдущие запуски этой ракеты проводились со стартовой площадки на полуострове Махиа в Новой Зеландии. В октябре 2018 года компания Rocket Lab подписала соглашение с американским аэрокосмическим агентство NASA о создании новой одной стартовой площадки для ракет Electron на территории космодрома NASA «Уоллопс» в штате Вирджиния.

Специалисты Rocket Lab провели генеральную репетицию запуска с новой площадки, подтвердившую её готовность к стартам. Первый пуск состоится после того, как NASA сертифицирует систему аварийного прекращения старта, которая будет использоваться на новой площадке. Ожидается, что площадка Rocket Lab в США будет использоваться для запуска американских военных спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с космодрома Launch Complex 1 в Новой Зеландии. Ракета-носитель не смогла достичь околоземной орбиты, прервав серию из 11 успешных запусков ракет Electron.

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