Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Сделка по приобретению доли в американском бизнесе TikTok компаниями из США никак не повиляет на конечных пользователей социальной сети, заявила временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас. Обращение опубликовано на её странице в Twitter.

Паппас заверила, что сотрудничество с американскими компаниями позволит TikTok предоставлять услуги в США и во всём остальном мире так же, как это было ранее.

«Мы здесь ради вас, и мы здесь надолго», — подчеркнула Паппас.

В августе президент США Дональ Трамп заявил, что деятельность китайской компании ByteDance, владеющей сервисом TikTok, представляет угрозу национальной безопасности. Чтобы избежать блокировки в США, ByteDance было предложено продать американский бизнес TikTok одной из местных компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Дональд Трамп одобрил сделку части американского бизнеса TikTok компаниям Oracle и Walmart.

Читайте ранее в этом сюжете: В США на неделю отложили введение запрета на скачивание TikTok