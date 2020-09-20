Оттава, , 08:28 — REGNUM Федеральная полиция Канады (RCMP) оштрафовала водителя электромобиля Tesla за превышение скорости и сон за рулём при включенном автопилоте. Об этом сообщает пресс-служба RCMP.

Двигающийся с превышением предельно допустимой скорости электромобиль был обнаружен сотрудником полиции на шоссе в провинции Альберта возле города Понока. Скорость транспортного средства составляла более 140 км/ч, при этом оба передних сиденья были откинуты, а водитель и пассажир спали.

После остановки автомобиля выяснилось, что 20-летний водитель уснул при включенной функции Tesla Autopilot. Ему было предъявлено обвинение в опасном вождении и вручена повестка в суд.

«Производители транспортных средств используют всё новые технологии в своих автомобилях, однако они остаются лишь дополнительными системами безопасности. Это не беспилотные системы, ответственность всё ещё лежит на водителях», — отметили в RCMP.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что к концу года компания планирует представить новую версию системы поддержки водителей Autopilot.