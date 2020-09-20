Пекин, , 08:01 — REGNUM Китай проведёт миссию по забору пробы грунта с астероида до 2025 года, заявил главный конструктор китайской программы исследования Марса Чжан Жунцяо. Об этом сообщает газета China Daily.

Жунцяо рассказал, что в качестве цели этой миссии выбран небольшой астероид 2016 HO3. Планируется, что космический аппарат этой миссии будет состоять из двух элементов — основного зонда и возвращаемого модуля.

Разделение аппаратов должно будет произойти после выхода зонда на орбиту вокруг астероида. Возвращаемый модуль должен будет опуститься на астероид, собрать пробу грунта и вернуться на Землю. Основной зонд отправится к комете 133P/Elst-Pizarro для продолжения исследовательской программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года японская автоматическая станция «Хаябуса-2» провела забор грунта с поверхности астероида Рюгу. Ожидается, что возвращаемый модуль доставит грунт на Землю в декабре 2020 года.